Российские журналисты получили визы в Швейцарию в рекордные сроки Посольство Швейцарии выдало визы российским журналистам за один день

Швейцарское посольство в Москве рассмотрело заявки российских журналистов на визы для поездки на переговоры в Женеву всего за один день, передает корреспондент ТАСС. Документы подали утром в понедельник, а уже вечером консульский отдел выдал разрешения на въезд, причем визы оформили ровно на даты поездки.

Агентство также напомнило, что российская делегация на переговорах будет насчитывать около 20 человек. Примерно столько же журналистов направляются для освещения встречи. По данным на 17:00 мск, отказов представителям СМИ при рассмотрении заявлений в Москве не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Вашингтону пришлось оказать давление на Швейцарию, чтобы добиться оперативной выдачи виз всем участникам делегации из России. Кроме того, по словам инсайдера, обеспечение пролета через страны Евросоюза также не обошлось без участия Белого дома.

Прежде стало известно, что переговоры по Украине в Женеве состоятся в отеле InterContinental. Источник подтвердил, что члены российской делегации уже получили документы, необходимые для въезда в Швейцарию.