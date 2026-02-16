Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:56

Стало известно о давлении США на Швейцарию по переговорам в Женеве

США надавили на Швейцарию, чтобы ускорить выдачу виз для делегации из России

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press
Вашингтону пришлось оказать давление на Швейцарию, чтобы добиться оперативной выдачи виз всем участникам делегации из России, передает ТАСС со ссылкой на источник. Кроме того, по словам инсайдера, обеспечение пролета через страны Евросоюза также не обошлось без участия Белого дома.

Американцы оказали давление на швейцарцев. Они их попросили оперативно выдать визы всем заявленным участникам и обеспечить пролет. Они в этих вопросах активно участвуют, — рассказал инсайдер.

Ранее стало известно, что переговоры по Украине в Женеве состоятся в отеле InterContinental. Источник подтвердил, что члены российской делегации уже получили документы, необходимые для въезда в Швейцарию.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие в переговорах спецпредставителя российского лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. По словам представителя Кремля, он работает по отдельному треку переговорного процесса в рамках рабочей группы по экономическим вопросам.

