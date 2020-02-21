Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов сообщил о подготовке спецслужбами США кампании по разрушению добрососедских отношений в Восточной Европе.
Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США, — цитирует ТАСС слова разведчика.
По его словам, одним из эпицентров кампании стала Болгария. Там регулярно возникают шпионские скандалы, которые приводят к высылке российских дипломатов.
В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих «сенсационных» сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и поощряемый американцами, которые направляют его работу против российских интересов, — добавил Иванов.
В январе 2020 года NEWS.ru сообщал, что российские дипломаты покинули Болгарию. Доказательств их незаконной деятельности на территории страны предоставлено не было. В России возмутились недружественной акцией и пообещали принять ответные меры.
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