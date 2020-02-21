https://static.news.ru/photo/7c2cf5d0-54a0-11ea-8678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов сообщил о подготовке спецслужбами США кампании по разрушению добрососедских отношений в Восточной Европе.

Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США, — цитирует ТАСС слова разведчика.

По его словам, одним из эпицентров кампании стала Болгария. Там регулярно возникают шпионские скандалы, которые приводят к высылке российских дипломатов.

В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих «сенсационных» сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и поощряемый американцами, которые направляют его работу против российских интересов, — добавил Иванов.

В январе 2020 года NEWS.ru сообщал, что российские дипломаты покинули Болгарию. Доказательств их незаконной деятельности на территории страны предоставлено не было. В России возмутились недружественной акцией и пообещали принять ответные меры.