https://static.news.ru/photo/060e89ce-4062-11ea-9f6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дипломаты российской стороны, которых обвинили в шпионаже в Болгарии, улетели из страны. Им предоставили на это 48 часов.

Российские дипломаты в воскресенье (26 января. — NEWS.ru) покинули территорию Болгарии, — цитирует ТАСС посольство России.

Сообщалось, что МИД Болгарии объявил персоной нон-грата дипломата РФ, а члена технического персонала назвали неприемлемым лицом. Доказательств их незаконной деятельности на территории страны предоставлено не было. В России возмутились недружественной акцией и пообещали принять ответные меры.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ситуацию с российскими дипломатами назвали перформансом с целью привлечения внимания и создания резонанса.