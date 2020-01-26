Дипломаты российской стороны, которых обвинили в шпионаже в Болгарии, улетели из страны. Им предоставили на это 48 часов.
Российские дипломаты в воскресенье (26 января. — NEWS.ru) покинули территорию Болгарии, — цитирует ТАСС посольство России.
Сообщалось, что МИД Болгарии объявил персоной нон-грата дипломата РФ, а члена технического персонала назвали неприемлемым лицом. Доказательств их незаконной деятельности на территории страны предоставлено не было. В России возмутились недружественной акцией и пообещали принять ответные меры.
Как ранее сообщал NEWS.ru, ситуацию с российскими дипломатами назвали перформансом с целью привлечения внимания и создания резонанса.
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