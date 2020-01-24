Посольство России в Болгарии получило ноты об объявлении двух дипломатов РФ персонами нон грата.
Никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Москва оставляет за собой право принять меры в ответ на высылку дипломатов, — говорится в сообщении дипмиссии.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о расследовании по делу о шпионаже в отношении двух российских дипломатов.
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