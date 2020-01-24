https://static.news.ru/photo/ffc7a5b0-3ebc-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: bulgaria.mid.ru

Посольство России в Болгарии получило ноты об объявлении двух дипломатов РФ персонами нон грата.

Никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Москва оставляет за собой право принять меры в ответ на высылку дипломатов, — говорится в сообщении дипмиссии.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о расследовании по делу о шпионаже в отношении двух российских дипломатов.