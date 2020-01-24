https://static.news.ru/photo/e56e78d0-3ea1-11ea-bad3-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Захариева Фото: mfa.bg

В Москве отреагировали на обещание главы МИДа Болгарии Екатерины Захариевой выслать российских дипломатов. Ситуацию назвали перформансом с целью привлечения внимания и создания резонанса.

На сегодняшний день их обвиняют в организации шпионажа. Также прокуратура начала досудебное разбирательство, сообщает Reuters

Мы предпримем нужные действия и, скорее всего, объявим их персоной нон-грата, — сообщила глава МИД.

Отмечается, что детали преступления ведомство раскрывать не стало. Известно, что один из дипломатов занимался сбором информации, которая представляет государственную и служебную тайну в области энергетики. Он передал всю имеющуюся информацию в штаб-квартиру российской разведки.

Ранее NEWS.ru передавал, что правительство Болгарии обвинило трёх россиян в отравлении предпринимателя. Им предъявили обвинения в попытке убийства.