https://static.news.ru/photo/f8854e66-3f6f-11ea-a4ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент информации и печати МИД распространил сообщение, в котором назвал выдворение из Болгарии российских дипломатов недружестенным и провокационным шагом, и пригрозил принять ответные меры.

Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, — говорится в сообщении МИД.

Подчёркивается, что этот шаг идёт вразрез с «конструктивными и традиционно взаимоуважительными» российско-болгарскими отношениями.

Как писал NEWS.ru, посольство РФ в Болгарии получило ноты об объявлении двух дипломатов РФ персонами нон грата. В сообщении дипмиссии говорится, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Москва оставляет за собой право принять меры в ответ на высылку дипломатов.