Под Харьковом обезврежены более 600 противопехотных мин

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Саперы Росгвардии обезвредили около 640 противопехотных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, говорится на сайте ведомства. Отмечается, что мины создавали угрозу не только военнослужащим, но и мирным жителям.

Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области. Мины могли нанести непоправимый вред не только военнослужащим, но и мирным жителям, — говорится в сообщении.

В российском силовом ведомстве подчеркнули, что «Лепестки» весят всего 80 граммов и они зачастую не убивают, а калечат. Такую мину непросто обнаружить ввиду её маленьких размеров, особенно если она спрятана в траве, пояснили в Росгвардии.

Ранее инженерные подразделения Вооруженных сил России начали работу по разминированию перешедшего под контроль РФ металлургического комбината «Азовсталь». По данным на 23 мая им удалось ликвидировать более 100 мин. Работы продолжаются.