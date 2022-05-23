Российские саперы обезвредили больше ста мин на «Азовстали» Минобороны: российские военные начали разминирование комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото национальный антитеррористический комитет

Инженерные подразделения Вооруженных сил РФ приступили к разминированию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале военного ведомства. Стало известно, что уничтожено уже более 100 противопехотных мин.

Работы идут в графике, личный состав уверенно себя чувствует, производит инженерную разведку. За двое суток было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов. Работы продолжаются, — сказал военнослужащий инженерных войск РФ.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен тоннель, по которому выходили военные ВСУ и бойцы нацподразделений с «Азовстали». Кадры сняты во время захода батальона «Восток» армии ДНР на территорию комбината после ее освобождения. Выход располагался на северо-восточной оконечности предприятия.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских и донецких сил. В плен сдались 2439 бойцов нацбатов и ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шестеро украинских военных погибли на заводе, когда пытались взорвать склады с боеприпасами.