Опубликовано видео тоннеля «Азовстали», из которого выходили «азовцы»

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Сети появилось видео, на котором запечатлён тоннель, по которому выходили военные ВСУ и бойцы нацполка «Азов». Корреспондент РИА Новости снял его во время захода вместе с батальоном «Восток» армии ДНР на территорию «Азовстали» в Мариуполе после её освобождения.

Выход располагался на северо-восточной оконечности завода. Как отмечает агентство, это первые кадры тоннеля, снятые после завершения сдачи в плен украинских военных и бойцов «Азова».

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских и донецких сил. В плен сдались 2439 бойцов «Азова» и ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шесть украинских военных погибли на заводе, когда пытались взорвать склады с боеприпасами.

Командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что «Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает. По его словам, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.