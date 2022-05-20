Минобороны показало кадры выхода последних боевиков с «Азовстали»

Фото Victor/XinHua/Global Look Press

Российское Минобороны опубликовало кадры выхода последних боевиков формирования «Азов» (против него в России возбуждены уголовные дела) с территории завода «Азовсталь». На кадрах видно, как российские военные досматривают вещи сдавшихся военных, проверяют наличие татуировок.

В пятницу, 20 мая, министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении территории комбината и города от украинских националистов. За четыре дня в плен сдались 2439 боевиков «Азова» и ВСУ, которые были заблокированы на заводе с 21 апреля.

В последний день сдался 531 человек, включая так называемого командира «Азова». Подземные сооружения завода перешли под полный контроль ВС РФ. Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских и донецких вооружённых сил.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сдавшегося в плен так называемого командира нацистов «Азова» (против него в РФ возбуждены уголовные дела) вывезен с территории завода «Азовсталь» на бронеавтомобиле. Это сделано для того, чтобы избежать над нацистом самосуда со стороны мирных жителей.