Пушилин: шесть военных ВСУ погибли, пытаясь взорвать склады на «Азовстали» Пушилин: шесть националистов погибли на «Азовстали» при попытке взорвать склады

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что шесть украинских военных погибли на территории «Азовстали», когда пытались взорвать склады с боеприпасами. Это произошло уже после того, как основная часть националистов сдалась в плен, отметил он в эфире «Соловьёв Live».

После того как вышла основная часть, кто-то отдал команду взорвать склады боеприпасов. Но это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили ранения достаточно серьёзные. Для чего это? Вообще непонятно, — подчеркнул глава ДНР.

Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что пленных украинских нацистов необходимо направить восстанавливать разрушенные ими города Донбасса. Он пообещал им «тёплый приём» и уроки антифашизма, которые те запомнят на всю жизнь. Аксёнов также поздравил российскую армию с окончательным взятием завода «Азовсталь» в Мариуполе.