Реформы Сырского объяснили желанием создать «генеральские места» для своих ТАСС: реформы в ВСУ направлены на трудоустройство друзей Сырского в тылу

Новая волна реформ в украинской армии под руководством главкома ВСУ Александра Сырского преследует скорее кадровые, чем военно-стратегические цели, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, изменения направлены на трудоустройство приближенных генерала на тыловые должности.

В рамках изменений вводится новое звено управления — «группировки войск» (ГрВ), которые, по его словам, станут связующим звеном в громоздкой цепочке подчинения. Так, бригады будут подчиняться армейским корпусам, корпуса — группировкам войск, группировки войск — оперативному командованию, а оперативное командование — Генштабу.

Таким образом, при Сырском появляются десятки генеральских и полковничьих должностей, которые займут приближенные главкома. <...> Реформы Сырского направлены лишь на трудоустройство приближенных главкома на тыловые должности, — объяснил источник.

Как отмечают аналитики, эти нововведения не только дублируют функции существующих структур, но и противоречат логике предыдущей военной реформы, в рамках которой армейские корпуса создавались как самодостаточные оперативные единицы. При этом преобразования спровоцировали волну негодования даже в украинских патриотических кругах.

Сегодня реформы украинского главкома публично критикуют и военблогеры Украины, в том числе проходящие службу в ВСУ, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Сырский задумал существенно сократить или полностью ликвидировать территориальную оборону (ТерО) в рамках военной реформы. Это может спровоцировать рост протестных настроений в регионах, сообщили силовики.