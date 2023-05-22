Названы причины, из-за которых Запад до сих пор не передал ВСУ истребители Военный эксперт Литовкин: Запад до сих пор не передал ВСУ истребители из-за отсутствия у Украины аэродромов

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres

F-16

У Украины не осталось аэродромов, которые подойдут для содержания истребителей F-16, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что это одна из причин, почему Запад до сих пор не передал ВСУ военные самолеты. По его словам, проблемы также заключаются в отсутствии подготовленных пилотов и недостаточном количестве боевой техники у Европы.

Чтобы регулярно совершать вылеты на зарубежных истребителях, нужны специальные аэродромы. С взлетно-посадочной полосой, командирской вышкой, радиолокационными станциями, станциями техобслуживания, где самолеты обслуживаются перед полетами и после возвращения на аэродром и прочее. Но этого на Украине пока что нет, — уточнил Литовкин.

Он пояснил, что самолеты могли бы базироваться в аэропортах на территории Польши, Словакии и Румынии. Но в таком случае Украину все равно ждут сложности. Литовкин пояснил, что по истребителям при вылете с территорий других стран будут наносить удары российские ПВО и самолеты. Эксперт предсказал, что их будут быстро сбивать, поэтому Запад оттягивает момент передачи новой техники Киеву, не желая подставлять ее под удары.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Он пояснил, что даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками.