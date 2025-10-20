Раскрыты подробности о новом кредите для Украины за счет российских активов Каллас: ЕС пока не договорился о кредите для Украины под замороженные активы РФ

Страны Евросоюза все еще не смогли договориться о выдаче нового кредита для Украины с использованием замороженных российских активов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Она назвала этот процесс серьезным и требующим общего решения.

Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились. <…> Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение, — заявила Каллас.

Ранее Каллас сообщала, что Евросоюз хотел бы увидеть встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По ее словам, переговоры российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом не сулят «ничего хорошего». При этом политик добавила, что у США достаточно сил, чтобы оказать давление на Москву и «заставить ее сесть за стол переговоров».

До этого Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности также сообщала о передаче Украине оборудования общей стоимостью €6,5 млн (610 млн рублей) во время своего визита в Киев. В переданную помощь вошли системы для подавления беспилотных летательных аппаратов, микроавтобусы и автомобили с полным приводом.