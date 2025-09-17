Раскрыты неожиданные подробности о прошлом украинского блогера Золкина Украинский блогер Владимир Золкин служил в СБУ с 2008 по 2014 год

Украинский блогер Владимир Золкин, позиционирующий себя как журналист и общественный деятель, до 2014 года служил в донецком управлении Службы безопасности Украины, заявил в беседе с РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, начальником Золкина был полковник Александр Хараберюш.

Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что почти все данные по блогеру и его службе в СБУ «были подчищены». О службе Золкина рассказывают его бывшие коллеги, поддержавшие ДНР в 2014 году. Кроме того, об этом свидетельствует телефонный справочник отдела контрразведки СБУ за 2008 год.

Золкин ведет YouTube-канал, где публикует кадры общения с военнопленными. В 2023 году освобожденный из украинского плена житель Красноярска Виктор Раидин рассказал, как после допросов СБУ его перевели в «подвал» к Золкину, где они записывали фейковые видео.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента СБУ в Херсонской области. Мужчина собирал информацию о дислокации подразделений ВС России. Следствие выяснило, что злоумышленник был завербован сотрудником СБУ через WhatsApp.