Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 08:02

Раскрыты неожиданные подробности о прошлом украинского блогера Золкина

Украинский блогер Владимир Золкин служил в СБУ с 2008 по 2014 год

Владимир Золкин Владимир Золкин Фото: Социальные сети

Украинский блогер Владимир Золкин, позиционирующий себя как журналист и общественный деятель, до 2014 года служил в донецком управлении Службы безопасности Украины, заявил в беседе с РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, начальником Золкина был полковник Александр Хараберюш.

Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что почти все данные по блогеру и его службе в СБУ «были подчищены». О службе Золкина рассказывают его бывшие коллеги, поддержавшие ДНР в 2014 году. Кроме того, об этом свидетельствует телефонный справочник отдела контрразведки СБУ за 2008 год.

Золкин ведет YouTube-канал, где публикует кадры общения с военнопленными. В 2023 году освобожденный из украинского плена житель Красноярска Виктор Раидин рассказал, как после допросов СБУ его перевели в «подвал» к Золкину, где они записывали фейковые видео.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента СБУ в Херсонской области. Мужчина собирал информацию о дислокации подразделений ВС России. Следствие выяснило, что злоумышленник был завербован сотрудником СБУ через WhatsApp.

блогеры
Украина
СБУ
фейки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались не нужны Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.