Ограничение деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) позволит главе Белого дома Дональду Трампу отказаться от Киева, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он напомнил, что американский лидер говорил о коррупции на Украине, указывая на передачу экс-главой США Джо Байденом наличных средств в качестве финансовой помощи Киеву.

Мне кажется, что лично для Трампа [ограничение НАБУ] — это очень удобный момент, чтобы умыть руки. Причем Трамп говорил о коррупции и что Байден, оказывается, передал [Украине] не просто деньги, а наличку, — сказал Олейник.

Он добавил, что решение об ограничении НАБУ было принято одним днем, так как обсуждалось в закрытом режиме. По словам бывшего депутата Рады, почти все европейские страны негативно оценили данный шаг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».