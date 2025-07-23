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23 июля 2025 в 16:51

Раскрыто, почему Зеленский «дает заднюю» по решению о НАБУ

Экс-депутат Рады Олейник: чиновники ЕС не одобрили решение Зеленского о НАБУ

Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab

Европейские чиновники не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон выразил недовольство в личном звонке Зеленскому.

Уже чувствуется, что есть давление. Например, есть свидетельство о том, что не только европейские чиновники, но и Макрон уже разговаривал с Зеленским. И чувствую, что они начинают давать заднюю. Вы что, не ставили к сведению НАБУ и другие органы, что такой закон принимаете? Я же помню заявление Зеленского вчерашнее вечернее, где он говорил, что наконец-то «освободили эти органы от влияния России», — сказал Олейник.

Он добавил, что этот мотив является надуманным. Бывший депутат предположил, что решение об ограничении НАБУ направленно против президента США Дональда Трампа. По словам Олейника, без поддержки Запада на Украине не будет массовых протестов.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что ограничение полномочий НАБУ следует расценивать как антиамериканский переворот, который совершил украинский лидер. Специалист назвал бюро органом колониального надзора Вашингтона.

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