Стало известно, что обидело украинских дипломатов на переговорах в Стамбуле Украинские дипломаты возмутились из-за близко поставленных столов делегаций

Украинские дипломаты на переговорах в Стамбуле остались недовольным тем, что из-за палящего солнца во дворце Чираган столы обеих делегаций поставили близко друг к другу, сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло. По его словам, делегаты от Киева пытаются разговаривать только на украинском языке.

Солнце развернулось, стало жарко, и столы поставили вместе, буквально метр между ними. Наших это вообще никак не напрягает. По украинским лицам видно, что им не очень приятно. Что-то они там фыркают, сидят недовольные и пытаются только на украинской мове разговаривать, — поделился Придыбайло.

Он также рассказал, что журналистам раздают пропуска для допуска на пресс-конференцию по итогам третьего раунда переговоров. Российским — синие карточки, украинским — желтые.

Ранее корреспондент NEWS.ru передавал, что первыми к дворцу Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, прибыли представители Турции. По его словам, на территорию резиденции заехало несколько автомобилей. Однако пока неясно, находятся ли среди прибывших министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители разведки. Подготовка к встрече находится в активной фазе.