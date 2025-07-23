Кортеж главы Национального управления разведки Турции Ибрагима Калына въезжает на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут прямые переговоры между делегациями России и Украины

На место переговоров в Стамбуле прибыла первая делегация Представители Турции первыми прибыли на место переговоров в Стамбуле

Первыми к дворцу Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, прибыли представители Турции, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, на территорию резиденции заехало несколько автомобилей.

Однако пока неясно, находятся ли среди прибывших министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители разведки. Подготовка к встрече находится в активной фазе.

Делегация из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Он заявил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждать вопросы, связанные с проектами меморандумов, которые были представлены ранее. По его словам, также ожидается обсуждение обмена пленными и вопросы, связанные с передачей тел погибших. Песков добавил, что могут обсуждаться и другие вопросы, если в том возникнет необходимость.