Пушилин: российских войск в ДНР нет

Российские войска в данный момент не находятся на территории ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. Он также не исключил, что в случае полномасштабного наступления украинских ВС, Россия будет иметь право ввести свои военные подразделения, передаёт ТАСС.

На данный момент российские войска здесь не находятся, — сказал Пушилин.

По его словам, в будущем нахождение в ДНР российских войск будет возможно, но когда и при каких обстоятельствах это произойдёт, будет зависеть от развития ситуация с позиции Украины. Глава ДНР подчеркнул, что в рамках договора, который заключили между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией, Москва имеет право ввести свои войска. При этом он подчеркнул, что республика в первую очередь рассчитывает на свои силы.

Если это будет полномасштабное наступление, [будут использованы] ресурсы, которые у нас есть — их достаточно много. Мы в первую очередь обязаны рассчитывать на себя. Именно поэтому происходит мобилизационная деятельность, — пояснил Пушилин.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который 23 февраля приехал в прифронтовую зону в Донецке, заявил, что договориться по Донбассу мирным путём с нынешней властью в Киеве вряд ли удастся. По его словам, для Киева Донбасс — это территория, а для Москвы — это люди.