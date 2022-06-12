Глава ДНР Денис Пушилин назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Россия украла из Мариуполя троллейбусы, нелепым фейком, сообщает ТАСС. По его словам, Москва, наоборот, занимается восстановлением работы общественного транспорта в городе, в частности завозит новые трамваи и троллейбусы.
Россия сейчас завозит технику, в том числе рассматривается вопрос электротранспорта. И это не только троллейбусы, но и трамваи. Очень нелепый фейк про троллейбусы в Мариуполе. Противник их, наоборот, уничтожил, — сказал Пушилин.
Ранее он сообщал о том, что Мариупольский торговый порт возобновил работу как на импорт, так и на экспорт. Глава ДНР отметил, что порт пока работает в условиях трудностей с электро- и водоснабжением, однако специалисты почти устранили проблемы.
По словам Пушилина, Мариуполь планируют восстановить с акцентом на курортный бизнес. Он подчеркнул, что Россия поможет с реализацией этих целей. При этом завод «Азовсталь» и 60% поврежденных зданий снесут. При этом постройки второго крупного металлургического комбината имени Ильича реконструируют и введут в эксплуатацию.