Пушилин назвал нелепым фейком заявление Зеленского о краже троллейбусов Пушилин опроверг заявление Зеленского, что Россия якобы украла из Мариуполя троллейбусы

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Россия украла из Мариуполя троллейбусы, нелепым фейком, сообщает ТАСС. По его словам, Москва, наоборот, занимается восстановлением работы общественного транспорта в городе, в частности завозит новые трамваи и троллейбусы.

Россия сейчас завозит технику, в том числе рассматривается вопрос электротранспорта. И это не только троллейбусы, но и трамваи. Очень нелепый фейк про троллейбусы в Мариуполе. Противник их, наоборот, уничтожил, — сказал Пушилин.

Ранее он сообщал о том, что Мариупольский торговый порт возобновил работу как на импорт, так и на экспорт. Глава ДНР отметил, что порт пока работает в условиях трудностей с электро- и водоснабжением, однако специалисты почти устранили проблемы.

По словам Пушилина, Мариуполь планируют восстановить с акцентом на курортный бизнес. Он подчеркнул, что Россия поможет с реализацией этих целей. При этом завод «Азовсталь» и 60% поврежденных зданий снесут. При этом постройки второго крупного металлургического комбината имени Ильича реконструируют и введут в эксплуатацию.