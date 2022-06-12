Пушилин: порт Мариуполя заработал на экспорт и импорт

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

г. Мариуполь

Мариупольский торговый порт возобновил работу как на импорт, так и на экспорт, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые передает РИА Новости, порт сейчас работает в условиях трудностей с электро- и водоснабжением, однако специалисты почти устранили проблемы.

Все это в процессе отладки, и в ближайшее время работы будут завершены. Но с помощью плавкранов уже идет как загрузка, так и погрузка. По сути, уже на данный момент мы и отгружаем на экспорт. А также у нас есть уже и импортные поставки на территорию ДНР, — сказал Пушилин.

Он также указал, что основными позициями экспорта будут, как и в прежние времена, уголь, металл и зерно. Основой импорта же в ближайшее время должны стать стройматериалы, которые будут закупаться «в огромных количествах» в рамках программы по восстановлению города и частично признанной республики.

25 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что порт Мариуполя начал работу в обычном режиме после разминирования и демилитаризации. Первое судно вышло из порта города 31 мая: российский сухогруз «Астрахань» с грузом металлопроката, произведённого на местных заводах, направился в Таганрог. Его погрузка продолжалась два дня.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу завил, что морские порты Мариуполя и Бердянска работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна. Он добавил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь: восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов и расчищаются улицы. Также начали функционировать первые социальные объекты.