Первое после освобождения Мариуполя судно вышло из порта

Порт Мариуполя / Фото shutterstock

Первое судно вышло из порта Мариуполя после освобождения города. Российский сухогруз «Астрахань» направился в Таганрог, сообщает РИА Новости.

Судно вышло из мариупольского порта с грузом металлопроката, произведённого на местных заводах. Его погрузка продолжалась два дня. Для этого был задействован плавучий подъёмный кран. Портовые краны пока не работают, поскольку снабжение порта электроэнергией было нарушено во время боёв.

О переходе Мариуполя под контроль российских войск глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в начале мая. Некоторое время украинские военные и боевики нацполка «Азов» были заблокированы на территории металлургического завода «Азовсталь». 20 мая предприятие было полностью освобождено.

25 мая представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что мариупольский порт приступил к работе в обычном режиме после успешной операции по разминированию территории. 28 мая в него зашло первое судно.