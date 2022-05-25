Минобороны России: порт Мариуполя начал работу в обычном режиме

Мариупольский порт / Фото wikipedia.org

Порт Мариуполя начал работу в обычном режиме после разминирования и демилитаризации, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области ликвидированы подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления украинских войск в Донбассе.

В освобождённом от украинских боевиков городе Мариуполь <...> завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме, — сказано в сообщении.

За минувшие сутки ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, включая узел связи в районах Врубовки и Бахмута и радиотехнический центр ВСУ, две базы горючего и два радиолокационных поста ПВО, добавил генерал-майор.

В Сети ранее был опубликован видеоролик, на котором запечатлён процесс разминирования побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя инженерами ВС России. На кадрах показана работа робота-сапёра «Уран 6» и российских сапёрных подразделений. Как уточнил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в городе ситуация с разминированием складывается значительно хуже, поскольку ВСУ приступили к минированию Мариуполя ещё до начала спецоперации.