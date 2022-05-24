В ДНР заявили, что порт и акватория в Мариуполе фактически разминированы

Мариуполь, Украина / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Операция по разминированию порта и акватории в Мариуполе фактически завершена, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что в данный момент происходит процесс запуска порта в рабочий режим. ТАСС опубликовал видеоролик, в котором запечатлён процесс разминирования побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя инженерами ВС России. На кадрах показана работа робота-сапера «Уран 6» и российских саперных подразделений.

С портом мероприятия уже закончены, если мы говорим о земле. Акватория морская то же самое — фактически уже разминирована. Идет процесс запуска порта в том объеме, как он должен работать, на благо людей, — заявил он.

При этом в городе, по его словам, ситуация значительно хуже, поскольку ВСУ приступили к минированию Мариуполя ещё до начала специальной военной операции.

Сегодня утром заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что работа Херсонского торгового порта в настоящее время оказалась заблокирована. Причиной стали мины, перекрывающие выход в Чёрное море.

Инженерные подразделения Вооруженных сил РФ ранее приступили к разминированию металлургического комбината «Азовсталь». По данным Минобороны, за два дня работ было уничтожено более 100 противопехотных мин. В ходе работ четыре сапёра МЧС ДНР были ранены в результате детонации боеприпаса. Один из них находится в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция.