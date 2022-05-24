Несколько сапёров МЧС ДНР пострадали при разминировании «Азовстали»

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Четыре сапёра МЧС ДНР были ранены в результате детонации боеприпаса в ходе разминирования территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщили в спасательном ведомстве республики Донецкому агентству новостей. Один из них находится в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция.

В Центр управления в кризисных ситуациях 23 мая поступило сообщение о том, что при обследовании открытой территории завода «Азовсталь» на наличие взрывоопасных предметов произошел взрыв ВОП, в результате которого пострадали четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР, — отметили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что один из пострадавших прооперирован, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, ещё двое его коллег находятся в удовлетворительном состоянии, четвертый пострадавший отправлен на амбулаторное лечение.

Инженерные подразделения Вооруженных сил РФ ранее приступили к разминированию металлургического комбината «Азовсталь». По данным Минобороны, за два дня работ было уничтожено более 100 противопехотных мин.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских сил и войск частично признанной республики. В плен сдались 2439 бойцов нацбатов и ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шестеро украинских военных погибли на заводе, когда пытались взорвать склады с боеприпасами.