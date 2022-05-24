Власти Херсона сообщили о минировании единственного выхода в Чёрное море Стремоусов: украинцы заминировали единственный выход из херсонского порта в Чёрное море

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Работа Херсонского торгового порта в настоящее время оказалась заблокирована. Причиной стали мины, перекрывающие выход в Чёрное море. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Чёрное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами, — сказал чиновник.

Он добавил, что на данном этапе открыть порт «практически нереально». Также приостановлено торговое судоходство по Днепру. По мнению Стремоусова, разблокировать порт будет возможно только в случае, если войска РФ возьмут под контроль Очаков и «в целом Николаевскую область».

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных украинскими военными в Чёрном море, в сторону Босфора. Как отметили в службе, в Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.