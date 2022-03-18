ФСБ: украинские мины в Чёрном море угрожают дрейфом в сторону Босфора

В Центре общественных связей ФСБ сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных Украиной в Чёрном море, в сторону Босфора, сообщают «Известия». Киев установил минные заграждения вблизи портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

Из-за шторма стали обрываться тросы, соединяющие мины с донными якорями, вследствие чего под действием ветра и течения мины стали свободно перемещаться в западной части Чёрного моря.

Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин. Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что в «Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин» прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

Ранее представитель Вооружённых сил ДНР заявил, что украинские неонацисты, которые продолжают терроризировать население страны, изготавливают самодельные взрывные устройства. При этом они размещают их в различные бытовые предметы, например в детские игрушки.