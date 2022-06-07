Шойгу сообщил, что порты Мариуполя и Бердянска готовы к отгрузке зерна

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Морские порты Мариуполя и Бердянска работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна, сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Мариупольский морской порт уже принял первые грузовые суда.

Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах, — сказал министр обороны.

Он добавил, что в Мариуполе, как и в целом на освобожденных территориях Донбасса, налаживается мирная жизнь: восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов и расчищаются улицы. Также начали функционировать первые социальные объекты.

Ранее стало известно, что Россия согласовала с Турцией и Украиной предварительную схему выхода украинских судов с зерном из порта Одессы. Схему могут одобрить 8–9 июня, когда состоится визит в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.