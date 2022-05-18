Пушилин рассказал, что будет на месте завода «Азовсталь» Пушилин: на месте завода «Азовсталь» предлагается создать технопарк или парковую зону

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе планируется создать технопарк или парковую зону, сообщает «ДНР Онлайн». Он подчеркнул, что здание завода «Азовсталь», соответственно, снесут, а здание второго крупного металлургического комбината — имени Ильича — реконструируют и запустят в эксплуатацию.

Глава ДНР отметил, что инфраструктура Мариуполя находится в плачевном состоянии, 60% домов в городе не подлежат восстановлению. По его словам, город будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, а на месте нынешней «Азовстали» планируется создать технопарк или парковую зону. Решение об этом ещё не принято, добавил он.

Более 60% домов в городе подлежат сносу и постройке новых, — сказал Пушилин.

При этом, по его словам, городская инфраструктура повреждена не так сильно, как они предполагали. Пушилин также отметил, что с восстановлением города частично признанной республике поможет Россия.

Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстанавливаться после окончания боевых действий. При этом сам Пушилин тогда отметил, что судьбу предприятия должны решить жители города. По его словам, завод загрязнял Мариуполь, не позволяя ему стать курортным городом.