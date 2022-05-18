Пушилин рассказал, каким будет восстановленный Мариуполь Глава ДНР Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес

Фото Владимир Первенцев/РИА Новости

Мариуполь планируется восстановить с акцентом на курортный бизнес, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что Россия сможет помочь в реализации этих целей. Накануне политик сообщил, что раньше сделать город привлекательным для туристов не удавалось, поскольку на его экологию негативно влияла работа «Азовстали».

Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия, — сказал Пушилин.

Также глава ДНР заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. При этом постройки второго крупного металлургического комбината — имени Ильича — реконструируют и введут в эксплуатацию. Пушилин также сообщил, что 60% зданий на территории Мариуполя не удастся восстановить, они подлежат сносу.

12 мая в Мариуполе была возобновлена подача электричества на социальные объекты первой важности. Среди подключённых объектов числятся больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.