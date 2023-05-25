Профессора в Италии уволили по требованию США за поддержку России Итальянский профессор Пачини рассказал об увольнении за поддержку России по требованию США

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Академический координатор итальянского Университета Медичи профессор Лоренцо Пачини лишился работы за поддержку России, пишет «Царьград». Как рассказал сам преподаватель в беседе с изданием, ректор университета вынуждена была уволить его в результате давления со стороны высокопоставленного американского чиновника.

Как сообщил Пачини, увольнение произошло после его участия в Глобальной конференции по многополярности, объединившей представителей разных стран мира. На полях мероприятия профессор сделал ряд высказываний, которые, как оказалось, не понравились американским грантодателям.

К нашему ректору приезжал высокопоставленный чиновник из посольства США в Италии и оказывал на нее давление, буквально сказав, что если я буду продолжать тут работать, то на университет будут наложены санкции, а именно прекратится поток американских студентов и американских грантов, — рассказал профессор.

После этого ректор сообщила Пачини, который является руководителем 36 курсов в университете, о расторжении контракта в течение недели. Профессор подчеркнул, что считает это решение полностью политическим.

Ранее супругу экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер уволили из NRW.Global Business после того, как она вместе с мужем посетила посольство России в Берлине 9 мая.