Президент Финляндии подписал документы о вступлении страны в НАТО

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё

Президент Финляндии Сааули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО в ходе заседания правительства, передает РИА Новости. Отмечается, что это стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.

Подписанный документ называется «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала. Приверженность вышеупомянутым соглашениям». Вступление Финляндии теперь должны одобрить Турция и Венгрия, после чего генсек НАТО должен пригласить Финляндию вступить в Блок.

Парламент Финляндии ранее большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. В голосовании приняли участие 193 депутата из 200, 184 парламентария высказались за, при этом семь выступили против.

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, Анкара увидела, что Хельсинки выполняет свои обязательства.

Эрдоган добавил, что Турция не получила от Швеции террористов, экстрадиции которых требовала, и не может в связи с этим «позитивно относиться» к Швеции до выполнения ею соответствующих обязательств.

Парламент Швеции большинством голосов также выбрал вхождение страны в НАТО. За вступление в ряды Альянса проголосовало 269 членов риксдага, против — 37. Еще 43 депутата не присутствовали на голосовании.