Премьер Испании объявил о намерении продлить режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/5d026b46-a33c-11ea-9a93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Правительство Испании намерено просить у Конгресса депутатов в последний раз продлить действие режима повышенной готовности для сдерживания коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Пока действие этого режима одобрено до 7 июня.

Мы не должны расслабляться. Это требует последнего продления режима повышенной готовности на 15 дней, — цитирует ТАСС Санчеса.

Испания входит в число наиболее пострадавших из-за пандемии стран. Здесь было выявлено свыше 239 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, в Испании правительство объявило национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Он начался 27 мая и будет длиться 10 дней. Как сообщила официальный представитель кабмина Мария Хесус Монтеро, на всех государственных зданиях и кораблях национального флота приспущены флаги. Период траура, который станет самым продолжительным в демократической истории страны, завершится специальной церемонией под председательством короля Филиппа VI. Жертвами коронавирусной инфекции на территории Испании стали более 27 тыс. человек.

С 21 мая в стране стало обязательным ношение медицинских масок во всех общественных местах, когда соблюдение безопасной дистанции в два метра невозможно.