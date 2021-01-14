Правительство Украины призвало запретить ввоз электроники из РФ

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Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к правительству, Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), а также производителям и поставщикам электроники прекратить её ввоз с территории России.

Речь идёт о телевизорах, медиаплеерах, смартфонах и прочих устройствах, которые позволят принимать и просматривать с помощью Интернета медиаинформацию. В совете уточнили, что запрет должен распространяться на такую технику как из России, так и произведённую для реализации и использования в РФ.

Авторы выразили опасение, что с помощью данных устройств украинцы будут просматривать программы российских телеканалов и пользоваться социальными сетями, запрещёнными в стране, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в чёрном списке Киева находятся Первый канал, «Россия 24», РЕН ТВ, RT, «Звезда», а также различные детские, развлекательные и спортивные российские телеканалы.

Как писал NEWS.ru, Киев потребовал от Apple заблокировать в каталоге App Store на территории Украины ряд мобильных приложений Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) — «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру». В МИД РФ призвали корпорацию не становиться «пособником преступлений Киева против свободы слова».