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Ситуация в Новых Санжарах, где местные жители не хотят пускать на территорию посёлка эвакуированных из Китая украинцев, в настоящее время спокойная. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, ситуация в посёлке успокоилась, там не проводится никаких митингов против эвакуированных. Санаторий с эвакуированными «взят в кольцо» сотрудниками МВД. Правоохранители контролируют режим так, чтобы человек, который не...