Украинское правительство отправят в отставку из-за снижения пенсий граждан. Такое мнение высказал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
Ранее замминистра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что теневая занятость и нехватка у государства средств приведёт к снижению пенсий на Украине.
Мы их отправим в отставку, и они ничего не успеют. От них можно ожидать всё что угодно, от этого псевдоправительства. После коронавируса и встречи людей мы ожидаем от них всё что угодно, — заявил депутат Верховной рады порталу iReactor.
Как писал NEWS.ru, заявления Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране — это самый настоящий фейк. Во власти ни о чём подобном разговоров не идёт, поэтому указанные слова могут быть обычным частным мнением. Таким образом слова Ненюченко прокомментировал первый президент Украины Леонид Кравчук.