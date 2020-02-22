https://static.news.ru/photo/035f98e6-555f-11ea-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: РИА Новости

Заявления замминистра социальной политики Украины Натальи Ненюченко о возможном снижении пенсий в стране — это самый настоящий фейк. Во власти ни о чём подобном разговоров не идёт, поэтому указанные слова могут быть обычным частным мнением. Таким образом слова Ненюченко прокомментировал первый президент Украины Леонид Кравчук.

В беседе с журналистами политик отметил, что сам о снижении выплат ни разу не слышал. По словам Кравчука, он общается с людьми «на вершине власти», и руководство страны подобных разговоров не ведёт.

Для государственной власти снижение пенсий может стать серьёзным вызовом, считает первый президент страны. Однако экс-глава государства не верит, что это произойдёт.

Кроме того, Кравчук рассказал, как нужно относиться к выражению непроверенных сведений.

У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу, — приводит слова политика «НСН».

Как ранее писал NEWS.ru, теневая занятость и нехватка у государства средств приведёт к снижению пенсий на Украине. Об этом заявила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.