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Теневая занятость и нехватка у государства средств приведет к снижению пенсий на Украине. Об этом заявила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.

Уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться, — сказала Ненюченко изданию «Обозреватель».

По ее словам, помимо ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы и теневой выплаты заработной платы, на Украине фактически не работает система негосударственного пенсионного обеспечения, в которой участвуют лишь 5% работников. При этом большинство из них платят взносы не регулярно и в недостаточном размере.

Отмечается, что около 82 % украинцев получают пенсию ниже четырех тысяч гривен (10,5 тысячи рублей).

Как ранее писал NEWS.ru, после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент РФ Владимир Путин подошёл к горожанам, и одна женщина спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Глава государства признал, что это очень трудно, при этом он заявил, что и свою зарплату считает не самой большой в России