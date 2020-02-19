Людмила Нарусова и Владимир Путин Людмила Нарусова и Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент РФ подошёл к горожанам и одна женщина спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Владимир Путин признал, что это очень трудно, при этом он заявил, что и свою зарплату считает не самой большой в России.

Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата, — цитирует ТАСС Путина.

Женщина также пожаловалась президенту, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить необходимые продукты и поинтересовалась, как прожить матерям-одиночкам.

Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа, — ответил ей глава государства.

За 2018 год Путин задекларировал общую сумму дохода в 8 млн 648 тыс. рублей, что составляет 720 тыс. рублей в месяц.

Как писал NEWS.ru, сотрудник государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в состоянии алкогольного опьянения решил выразить начальнику неудовлетворённость уровнем заработной платы. Когда руководитель попросил подчинённого покинуть кабинет, тот бросил в босса гранату. В результате произошёл взрыв. Начальник получил травмы: осколок повредил ему ногу.

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