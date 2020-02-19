https://static.news.ru/photo/eea3550a-5310-11ea-b0ca-fa163e074e61_660.jpgЛюдмила Нарусова и Владимир ПутинФото: Михаил Метцель/ТАСС
После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент РФ подошёл к горожанам и одна женщина спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Владимир Путин признал, что это очень трудно, при этом он заявил, что и свою зарплату считает не самой большой в России.
Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата, — цитирует ТАСС Путина.
Женщина также пожаловалась президенту, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить необходимые продукты и поинтересовалась, как прожить матерям-одиночкам.
Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа, — ответил ей глава государства.
За 2018 год Путин задекларировал общую сумму дохода в 8 млн 648 тыс. рублей, что составляет 720 тыс. рублей в месяц.
Как писал NEWS.ru, сотрудник государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в состоянии алкогольного опьянения решил выразить начальнику неудовлетворённость уровнем заработной платы. Когда руководитель попросил подчинённого покинуть кабинет, тот бросил в босса гранату. В результате произошёл взрыв. Начальник получил травмы: осколок повредил ему ногу.