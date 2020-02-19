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Россия поддерживает сирийскую армию, отвечающую на неприемлемые провокации в Идлибе. С таким заявлением в среду, 19 февраля, выступил в разговоре с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время со стороны боевиков продолжаются обстрелы как позиций сирийской армии, так и гражданских объектов. Как сообщил министр, также продолжаются попытки атаковать российскую авиабазу...