Правительство Швейцарии провело заседание из-за ситуации с Credit Suisse

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Федеральный совет Швейцарии провел специальное заседание из-за ситуации с одним из крупнейших банков страны Credit Suisse, пишет газета Neue Zürcher Zeitung. По информации журналистов, власти страны могли обсудить возможное поглощение банка финансовым холдингом UBS Group AG. Отмечается, что компания обратилась к правительству с просьбой оказать содействие в этой сделке.

Федеральный совет Швейцарии провел заседание по ситуации с одним из крупнейших банков страны Credit Suisse, — сказано в публикации.

После заседания пресс-секретарь совета Андре Симонацци отказался комментировать журналистам итоги встречи.

Ранее газета Financial Times написала, что стоимость акций банков в США, Европе и Японии в марте на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) упала на 16%. Отмечается, что, помимо закрытия американского банка Signature Bank, с трудностями столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии — Credit Suisse. По данным издания, рыночная стоимость западных банков потеряла 459 миллиардов. Эксперты отметили, что крах SVB и ряда банков связан с ростом ключевой ставки ФРС, который обесценил активы финансовых институтов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Social Science Research Network сообщила, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также наличие большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.