Американским банкам предрекли массовое банкротство WSJ: почти 200 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank

Фото: Li Jianguo / XinHua / Global Look Press

Экономисты в США заявили, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Social Science Research Network. Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также наличие большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.

Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам, — сказано в публикации.

Эксперты при этом не уточнили, о каком объеме средств идет речь в случае потерь при таком массовом банкротстве.

Ранее газета Financial Times написала, что стоимость акций банков в США, Европе и Японии в марте на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) упала на 16%. Отмечается, что, помимо закрытия американского банка Signature Bank, с трудностями столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии — Credit Suisse. По данным издания, рыночная стоимость западных банков потеряла 459 миллиардов. Эксперты отметили, что крах SVB и ряда банков связан с ростом ключевой ставки ФРС, который обесценил активы финансовых институтов.