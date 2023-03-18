Стоимость акций банков США, Европы и Японии упала на 16 процентов FT: рыночная стоимость банков в США, Европе и Японии в марте упала на $456 млрд

Фото: Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Стоимость акций банков в США, Европе и Японии в марте на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) упала на 16%, пишет газета Financial Times. Отмечается, что, помимо закрытия американского банка Signature Bank, с трудностями столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии — Credit Suisse. По данным издания, рыночная стоимость западных банков потеряла 459 миллиардов.

Рыночная стоимость банков в США, Европе и Японии потеряла 459 миллиардов долларов в этом месяце — снижение на 16% является самым резким спадом с марта 2020 года, — сказано в публикации.

Эксперты отметили, что крах SVB и ряда банков связан с ростом ключевой ставки ФРС, который обесценил активы финансовых институтов.

Ранее экономист Константин Ордов заявил, что мир приближается к неизбежному финансовому кризису, который ударит по валютам всех стран. По его словам, именно поэтому необходимо предложить удобную и выгодную для всех государств альтернативу доллару, которой может стать переход к цифровым валютам. Эксперт подчеркнул, что в одиночку Россия не способна провести дедолларизацию, ведь для этого финансовые отношения должны измениться во всех странах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидная политика президента США Джо Байдена привела к резко нарастающей инфляции в стране, вследствие чего американские банки объявляют себя банкротами. По его словам, эта проблема затронет весь мир, поскольку большинство стран завязаны на долларе. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации должна стать глобальная дедолларизация.