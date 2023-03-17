Володин призвал мир отказаться от долларов Володин призвал мир отказаться от долларов на фоне новостей о банкротствах банков США

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Недальновидная политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена привела к резко нарастающей инфляции в стране, вследствие чего американские банки объявляют себя банкротами, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эта проблема затронет весь мир, поскольку большинство стран завязаны на долларах. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации должна стать глобальная дедолларизация.

Вашингтон, <...> печатая необеспеченные доллары, спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 года банкротства банков. <...> Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств, — написал Володин.

Он отметил, что кризис финансовой системы США уже затронул и обычных граждан Швеции, Норвегии и Южной Кореи, поскольку пенсионные фонды этих стран были завязаны на американской системе. По прогнозам Володина проблемы Соединенных Штатов будут разрастаться и выходить за пределы страны.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB). Она признала, что во время финансового кризиса 2008 года правительство США помогло некоторым инвесторам и владельцам остаться на плаву, но это не значит, что в Вашингтоне собираются повторять те реформы. Йеллен при этом успокоила вкладчиков, пообещав, что им попытаются помочь.