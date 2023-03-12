США отказались спасать разорившийся «банк Силиконовой долины» Минфин США: власти не будут спасать разорившийся банк SVB, но помогут вкладчикам

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB). Глава Минфина признала в эфире CBS News, что во время мирового финансового кризиса 2008 года правительство Соединенных Штатов помогло некоторым инвесторам и владельцам остаться на плаву, но это не значит, что в Вашингтоне собираются повторять те реформы. Йеллен при этом успокоила вкладчиков, пообещав, что им попытаются помочь.

Но мы беспокоимся о вкладчиках, и мы сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности, — заявила глава федерального казначейства США.

11 марта стало известно, что SVB признан банкротом. Associated Press назвало это крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 году.

«Банк Силиконовой долины» входил в топ-16 крупнейших финорганизаций США и специализировался на работе со стартапами. Крах банка ударил и по провайдеру интернет-телевидения Roku, который хранил на незастрахованных депозитах в SVB порядка 26% своих средств на сумму около $487 млн.