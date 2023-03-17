Экономист предрек миру глобальный финансовый кризис Экономист Ордов: мир приближается к глобальному финансовому кризису

Фото: Michael Nagle/Global Look Press

Мир приближается к неизбежному финансовому кризису, который ударит по валютам всех стран, заявил в беседе с «Радио 1» экономист Константин Ордов. По его словам, именно поэтому необходимо предложить удобную и выгодную для всех государств альтернативу доллару, которой может стать переход к цифровым валютам. Эксперт подчеркнул, что в одиночку Россия не способна провести дедолларизацию, ведь для этого финансовые отношения должны измениться во всех странах.

Синхронный переход должен быть связан не с дедолларизацией, а с предложением какой-то новой парадигмы <...> Можно было бы предложить переход к цифровым валютам <...> Мы сейчас близимся к мировому финансовому кризису, который неизбежно разразится, все валюты будут чувствовать себя не очень хорошо. Надо попытаться сформулировать какое-то для всех удобное, обоснованное, финансово выгодное решение, — пояснил Ордов.

Экономист уточнил, что Россия не должна воспринимать кризис банковской системы в США как повод для дедолларизации. Он напомнил, что об отказе от доллара говорят около десяти лет, но осуществить этот процесс в рамках одной страны трудно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидная политика президента США Джо Байдена привела к резко нарастающей инфляции в стране, вследствие чего американские банки объявляют себя банкротами. По его словам, эта проблема затронет весь мир, поскольку большинство стран завязаны на долларах. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации должна стать глобальная дедолларизация.