06 августа 2025 в 16:30

Пожар на юге Франции стал самым масштабным в истории наблюдений

Пожарные во Франции Пожарные во Франции Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожар в департаменте Од на юге Франции уже охватил более 15 тысяч гектаров, сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на государственную базу данных лесных пожаров. Таким образом, это возгорание стало самым масштабным с начала ведения соответствующей статистики.

Пожар, вспыхнувший во вторник в Оде, стал крупнейшим по меньшей мере за 20 лет. <…> Согласно последним данным, огнем уже охвачено 15 000 гектаров, — говорится в материале.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал пожару 2022 года в Жиронде, который распространился до 12,6 тысячи гектаров. С 2006 года во Франции ведется учет всех лесных пожаров на территории страны, тогда как ранее они фиксировались только в той части страны, которая прилегает к Средиземному морю.

Ранее сообщалось, что около 15 тысяч человек покинули свои жилища в центральной провинции Канады Манитоба из-за масштабных лесных пожаров, охвативших регион. В основном полыхают массивы на севере провинции. Пока спасатели не могут справиться с пожаром и остановить распространение огня.

Европа
Франция
пожары
леса
рекорды
