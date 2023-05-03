Появилось видео задержания стрелка из белградской школы

Фото: Darko Vojinovic/AP/TASS

Сербия. Белград. Полицейские блокируют улицу возле школы имени Владислава Рыбникара, где подросток открыл стрельбу по сверстникам

В Сети появились кадры задержания стрелка из белградской школы, видео публикует телеканал «Звезда». На записи видно, как сотрудники полиции скрутили подростка и прижали его к земле.

Сербские СМИ отмечают, что семиклассник, устроивший стрельбу, получил единицу по истории, что могло стать мотивом нападения. Он был отличником и воспитывался в семье врачей.

Сегодня в Сербии 14-летний подросток устроил стрельбу в одной из школ в центре столицы. К середине дня число погибших выросло до девяти, еще семь человек получили ранения.

В середине апреля в Санкт-Петербурге девятиклассник обстрелял в школе из пневматического пистолета четверых учащихся седьмого и восьмого классов. Им всем потребовалась медицинская помощь. Подростка отправили под арест до 12 июня.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также пообещал выплатить компенсацию пострадавшим.