Появились кадры с обломками снаряда HIMARS, стрелявшего по СИЗО в Еленовке

Фото: AFLO/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев показал обломки снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, который украинские военные выпустили по СИЗО в районе Еленовки в Донецкой Народной Республике. Известно, что в следственном изоляторе находились военнопленные, в том числе бойцы полка «Азов», сдавшиеся в плен на территории промышленного комплекса «Азовсталь» в Мариуполе.

Следователи уже собрали некоторые фрагменты ракеты HIMARS. Вот они. Есть даже крупные, как, например, вот этот или вот этот — даже трудно его поднять. Все это — доказательства по уголовному делу, — сказал Лазарев.

Ранее информацию об обстреле ВСУ СИЗО в Еленовке подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он сообщил, что украинские военные открыли огонь ночью, в результате чего погибли 40 пленных украинских бойцов, 75 человек получили ранения, а также были ранены восемь сотрудников следственного изолятора.

В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины отверг нанесение ракетного удара. Как сообщается на странице ведомства в Facebook (деятельность в России запрещена), Россия намерена обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных.