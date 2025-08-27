День знаний — 2025
27 августа 2025 в 18:54

В Посольстве РФ рассказали о презумпции виновности для россиян во Франции

Дипломат Попов: во Франции существует презумпция виновности для граждан России

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Обращение французских властей с задержанным российским баскетболистом Даниилом Касаткиным свидетельствует о системной «презумпции виновности» в отношении граждан России, заявил глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов в беседе с РИА Новости. Однако, по его словам, с россиянами во Франции «не церемонились» еще до пандемии и СВО.

Что касается процедур судебных… можно говорить о том, что здесь презумпция невиновности потихоньку превращается в презумпцию виновности, — заявил он.

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль по подозрению в причастности к хакерской деятельности. Его агент вел переговоры о контракте на следующий сезон, но теперь карьера спортсмена оказалась под вопросом. Сам Касаткин признался, что в свете текущих событий испытывает гнев, обвинения в свой адрес он считает абсурдными.

Адвокат спортсмена Фредерик Бело заявил, что баскетболист купил подержанный ПК у злоумышленников, который был взломан хакером. Он заявил, что спортсмен не обладает компьютерной грамотностью и не умеет устанавливать приложения

Франция
посольство РФ
россияне
Даниил Касаткин
